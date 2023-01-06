58 общественных пространств благоустроят в Калужской области в новом году

В четверг, 5 января, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о предстоящем преображении общественных мест в регионе.

В этом году начнется благоустройство общественных пространств в Боровске, Обнинске, Сухиничах и Тарусе. Эти проекты победили в конкурсе в 2022 году.

Еще 58 объектов будет благоустроено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Их выбрали жители в ходе Всероссийского онлайн-голосования.

Губернатор уточнил, что за 6 лет с начала реализации программы в населенных пунктах области благоустроено 510 общественных территорий и 1166 дворов.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.