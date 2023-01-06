МЧС предупреждает жителей Калужской области о высоком риске пожаров из-за аномальных морозов

В пятницу, 6 января, ГУ МЧС по Калужской области предупреждает калужан о возросшем риске пожаров из-за аномальных морозов на территории региона.

Главное управление напоминает, что основной причиной пожаров в холода становится небезопасное использование печей и электрооборудования.

Взрослых просят не терять бдительность и соблюдать правила пожарной безопасности.

- Не эксплуатируйте печи при наличии прогаров и повреждений, не используйте самодельные электроприборы, не оставляйте без присмотра печи и включенные обогреватели, не доверяйте детям следить за ними;

- категорически запрещено размещать обогреватели рядом с горючими материалами; не сушите на них вещи;

- если от розетки исходит легкий треск, отключите от нее электроприбор и вызовите электрика для устранения неисправности;

ГУ МЧС подчеркивает, что особую опасность представляют газовые баллоны - их нельзя хранить дома и на балконах. Помните, если полностью заправленный баллон с мороза перенести в тепло, газ расширится и неисправный сосуд может взорваться!

- Уважаемые калужане, соблюдение правил пожарной безопасности, бдительность и осторожность сохранит ваше жилье от пожаров и, самое главное, жизни ваших родных и близких, - сказано в сообщении ведомства.

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