6 января в Калуге состоялось торжественное открытие городского водопровода

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 6 января.

1796 (ст. стиль) – губернатором высочайше назначен Ланской Василий Сергеевич, действительный статский советник. Находился в этой должности до 15 февраля 1797.

1887 (ст. стиль) – в Калуге состоялось торжественное открытие городского водопровода, построенного в 1886 году, 14 декабря вода была пущена в сеть. "Во всей России было всего около 75 водопроводов, так что Калужский – является одним из старейших". (Источник: Вусович Ю.А. Калужский горводопровод за 50 лет его существования (1886-1936).- Калуга, 1937.- С.3; Малинин Д.И. Опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим центрам губернии. - Калуга, 1992. - С.125.)

1922 – в деревне Марьино (ныне в составе Калуги) родился Николай Иванович Носков (1922-1971). 27 июня 1945 он был удостоен звания Героя Советского Союза, был командиром эскадрильи 142-го гвардейского штурмового авиационного полка. После войны полковник Николай Носков жил в Москве, умер 28 сентября 1971. (Источник: Поленков К.А., Романова Т.В., Хромиенков Н.А. Калужане - Герои Советского Союза, Герои России.- Калуга: Золотая аллея, 2000.- С.268-269.)

1931 - вышел первый номер боровской районной газеты "За коммунизм".

1937 Людиновская газета носит название «Людиновский рабочий». (Источник: Миланов И. Всегда в строю [Текст]/И. Миланов // Людиновский рабочий. – 1998. – 10 октября. – С.3; Людиновские памятные даты на 2012 год: Календарь событий / Сост. С.А. Сорокодумова.- [Людиново, 2011].)

1942 – советские войска освободили от гитлеровских захватчиков поселок Думиничи Калужской области. 23 января 1942 Думиничи вновь был оккупирован. Полное освобождение наступило 2 апреля 1942. Начало оккупации - 5 октября 1941. (Источник: Романова Т.В. Даты начала временной фашистской оккупации и полного освобождения Красной Армией районных центров и территории районов Калужской области // Калужские рубежи.- Калуга: Золотая аллея, 2003.- С.316-317.)

1942 – советские войска освободили город Мещовск и Мещовский район (6-13.01.1942) Калужской области от гитлеровских захватчиков. Начало оккупации - 7 октября 1941. (Источник: Романова Т.В. Даты начала временной фашистской оккупации и полного освобождения Красной Армией районных центров и территории районов Калужской области // Калужские рубежи.- Калуга: Золотая аллея, 2003.- С.316-317.)

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