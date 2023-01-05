В Калуге в Рождественскую ночь будут работать троллейбусы

В ночь с 6-го на 7-е января 2023 года будет организовано движение восьми троллейбусов. Это связано с проведением ночных Рождественских богослужений.

В городской управе сообщили, что отправление троллейбусов будет осуществляться от площади Старый Торг после завершения праздничной службы по следующим маршрутам:

№ 1 — 1 единица по ул. Ленина до вокзала Калуга-1 — депо;

№ 2 — 1 единица ул. Московская — мкр. Терепец — депо;

№ 3 — 1 единица по наружному кольцу по ул. С.- Щедрина - КЗТА - Пл.Победы - к-тр Центральный, далее по ул. Московской в депо;

№ 6 — 1 единиц по ул. Гагарина - ул. Кирова - пл.Победы - ул. М. Жукова до ост. Дубрава» - ул. К. Либкнехта — депо;

№ 8 — 1 единица по ул. Московская — пл. Московская — ул. Ольговская — депо;

№ 9 — 1 единица по ул. Московская — пл. Московская до п. Северный — депо;

№ 10 — 1 единица по ул. Московская — пл. Московская — ул. Гурьянова — депо;

№ 18 — 1 единица по ул. Гагарина — пл. Мира до мкр. Кошелев — депо.

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