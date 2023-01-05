Экогерой Хохуля стал экогербом Калужской области

Калужский экогерой Хохуля стал экогербом региона. Об этом в понедельник, 2 января, рассказали в министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

- Экофонд имени В.И.Вернадского подвел итоги Всероссийского конкурса «Экологический герб: знать, чтобы сохранить», - сообщили в министерстве. - Его целью было создание первой в Российской Федерации интерактивной карты экологических гербов субъектов и населенных пунктов.

На первой в России интерактивной карте экогербов будет располагаться герб Хохули.

В марте 2023 года запланирована презентация интерактивной карты и вручение призов, в которой экогерой собирается принять участие.

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