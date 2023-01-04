В Калужской области с 31 декабря по 3 января 205 человек получили различные травмы

С 31 декабря по 3 января в Калужской области скорую медицинскую помощь вызвали 3993 раза. Об этом в среду, 4 января, рассказал региональный министр здравоохранения Константин Пахоменко.



По его словам, поводы к вызовам скорой самые разные: к детям - 683 вызова, роды - 17 вызовов. Также было 10 вызовов на инфаркты, 58 на инсульты, 40 на дорожно-транспортные происшествия и 205 на различные травмы.

Константин Пахоменко обратился к жителям региона:

- Призываю бережно относиться к своему здоровью, быть аккуратными на дорогах, не злоупотреблять алкогольными напитками, избегать бытовых травм, чтобы не омрачить себе и своей семье новогодние праздники!

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