Калужане создали огромные очереди на каток на Старом Торге

Новый бесплатный каток в центре Калуги не может вместить всех желающих. Об этом во вторник, 3 января, рассказал городской голова Дмитрий Денисов.

- Вижу сообщения в соцсетях от калужан об очередях на бесплатный каток на площади Старый Торг, - рассказал градоначальник. - Одно из главных новшеств Калуги в эти новогодние праздники пользуется большой популярностью. При этом для удобства катающихся на каток запускают не более 120 человек за один сеанс.

Дмитрий Денисов сообщил, что одна половина билетов расходится через сайт, вторая через живую очередь.

Забронировать места онлайн можно за 2 часа до сеанса по ссылке: https://kaluga.ls-rental.ru/.

- Причем, если оформление от одного до четырёх билетов уже начато, то они на 10 минут бронируются, чтобы пользователь мог спокойно ввести свои данные, - добавил городской голова. - Если за это время процедура бронирования не завершена, то эти билеты снова становятся доступны для приобретения.



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