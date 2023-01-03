По обвалу в Калуге выработали комплекс мер

В понедельник, 2 января, в Калуге у музея космонавтики обвалился грунт.

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- С утра провёл штаб по устранению последствий частичного схода грунта на склоне Музея космонавтики. Выработали комплекс мер, специалисты уже приступили к работам, - написал городской голова Дмитрий Денисов. во вторник, 3 января,

Выше Денисов прикрепил страницы завершённого проекта по укреплению склона. Работы по нему подрядчик выполнил в полном объёме. На участке, где проводились работы, грунт остаётся неподвижным. Сход масс произошёл за границами проекта. Этот участок будет также укреплён.

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