В Калуге отменили несколько молодежных акций

Причиной не проведения мероприятий в городской управе назвали неблагоприятные погодные условия.

Так, отменили традиционный «Парад снеговиков».

Также не состоится 3 января и мероприятие «Мандариновое настроение». Оно должно было пройти в городском парке культуры и отдыха.

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