В Калуге отменили несколько молодежных акций
Причиной не проведения мероприятий в городской управе назвали неблагоприятные погодные условия.
Так, отменили традиционный «Парад снеговиков».
Также не состоится 3 января и мероприятие «Мандариновое настроение». Оно должно было пройти в городском парке культуры и отдыха.
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