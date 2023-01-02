В Калуге у музея космонавтики обвалился грунт

В понедельник, 2 января, в Калуге на набережной Яченского водохранилища у парка Циолковского произошёл оползень. Об этом днем сообщил наш подписчик Alex P: «Кстати, склон опять уехал, сильно».

На место выехали журналисты kp40.ru. На склоне поломанными оказались несколько фонарных столбов. Пострадавших людей нет, на месте работают спасательные службы.

Городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ дал комментарий по поводу случившегося.

- Примерно в 16 часов 20 минут 2 января произошел сход переувлажненного грунта на незакрепленной части склона Государственного музея истории космонавтики.

Создана комиссия, которая определит истинные причины, повлекшие за собой сход грунта. Будут проведены дополнительные технические мероприятия, чтобы в будущем такой ситуации не повторялось, - подчеркнул градоначальник.

В то же время появилась официальная информация от губернатора Калужской области Владислава ШАПШИ:

- Сход почвы произошёл на участке в 25 м, где работы по укреплению не проводились. Общая протяженность склона - более 330 м, большая его часть укреплена. И здесь все в порядке. Предварительная причина - аномальные осадки, которые перенасытили землю влагой. По моему поручению создан штаб, который занимается устранением последствий инцидента.

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