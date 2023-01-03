В Калужской области в январский денек пройдет дождь

Во вторник, 3 января, Калужскую область польет дождем. Весь день будет пасмурно.

Температура утром будет меняться от -2 до нуля градусов. В это же время синоптики обещают дождь. Будьте аккуратны на улице.

Днем потеплеет до +3 градусов и небольшой дождь пройдет по всему региону. Скорость ветра составит около 6 м/с.

Ночью температура опустится до нуля градусов, пройдет дождь со снегом.

Наши предки верили, если поле гладко – в сусеке будет пусто; если снега на полях много – сусеки в будущем году будут полны.

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