В Калужской области 22 человека заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксировано 22 новых случая коронавируса, сообщили в понедельник, 2 января, в федеральном оперативном штабе.

В больницу никого не госпитализировали. Выздоровели 17 пациентов.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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