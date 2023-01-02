Новогодняя ночь в Калуге прошла без нарушений общественного порядка
В воскресенье, 1 января, УМВД по Калужской области сообщило, что новогодняя ночь в Калуге прошла спокойно.
С 31 декабря по 1 января городские улицы были под присмотром полиции, Росгвардии и добровольных народных дружин. На новогодних площадках несли дежурство наряды полиции.
В новогоднюю ночь нарушений общественного порядка на городских мероприятиях не было.
УМВД по Калужской области призывает граждан обо всех преступлениях или происшествиях сообщать в дежурную часть отдела полиции либо по телефону «02», с мобильного «102».
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