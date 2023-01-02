В Калуге более тысячи человек начали новый год с пробежки

В воскресенье, 1 января, правительство Калужской области рассказало о проведении уже традиционного забега утром в первый день нового года.

- Калужане дали старт новому году на пробежке! В 11 утра сегодня больше тысячи жителей вышли на зарядку. Им приготовили дистанцию в 2023 метра. Темп поддержал и городской голова Дмитрий Денисов.

Напомним, что забег 1 января проходит уже не первый год. Участников становится больше. В этот раз более тысячи калужан участвовали в мероприятии. Многие пришли в новогодних костюмах и с маленькими детьми.

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