Кампус Бауманского университета откроется в Калуге 1 сентября

В Калуге новый кампус Бауманского университета в деревне Пучково планируется открыть к 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Сейчас работы завершены примерно на 75%. На объекте одновременно работает около 1000 строителей.

В Пучково возводятся три учебно-административных корпуса, четыре общежития, досуговый центр, спортивный комплекс с бассейном и другие необходимые здания. Планируется, что там будет обучаться около 3000 студентов. Что станет с нынешними зданиями университета в центре Калуги, пока не сообщалось.

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