В Калуге открылся бесплатный каток на площади Старый Торг

В пятницу, 30 декабря, в Калуге открылся каток на площади Старый Торг. Его установку проспонсировало одно из калужских предприятий.

Выход на лед и прокат коньков бесплатны, однако для этого нужно заранее получить билет на сайте либо в кассе на определенное время. Также нужно оставить залог в 1500 рублей или документ.

Каток будет работать каждый день с 10:00 до 21:15 до 28 февраля. Исключения сделаны лишь для 31 декабря (закроется в 19:15) и 1 января (откроется в 14:00).

Предусмотрены шесть сеансов по одному часу и 15 минут с 45-минутными перерывами между ними (расписание на фото).

В первый день на каток пришел экогерой Хохуля.

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