Жители Калужской области выбрали любимые мобильные сервисы 2022-го

Tele2 поздравляет жителей региона с наступающим Новым годом и Рождеством, а также вспоминает лучшие моменты 2022-го, по мнению клиентов. Так, одним из любимых событий стали «Понедельники» – вместе с оператором абоненты делали начало недели приятным. Кроме того, они начали менять минуты из тарифов на еще одну категорию устройств – теперь не только на смартфоны, но и на умные колонки. Пользователи попробовали проводной интернет в городах и поселках, а в некоторых селах и деревнях благодаря проекту УЦН 2.0 впервые получили доступ к мобильной связи.

В 2022 году оператор вновь подготовил для клиентов предложения, не имеющие аналогов в телекоме. В приложении оператора жители смогли менять минуты из тарифов на скидку при покупке смартфонов Xiaomi, умных устройств или на сервисы – это безлимитный трафик в VK, «Одноклассниках» и т.д. Кроме того, компания запустила мультиподписку Mixx. В нее вошел пакет трафика в 50 Гб, бесплатный доступ к музыке и онлайн-кино, скидки на покупку техники Xiaomi и многое другое.

Если говорить о технологиях, то в нашем регионе стал доступен проводной интернет и цифровое ТВ от Tele2 – для подключения услуги клиентам достаточно в пару касаний оформить заявку в приложении оператора. Также оператор усовершенствовал мобильное покрытие: сегодня услуги доступны уже для более чем 99% жителей нашего региона.

Важно, что компания продолжает выступать в качестве центра компетенций в проекте по Устранению цифрового неравенства 2.0, который реализует Минцифры РФ совместно с «Ростелекомом». Оператор в программе отвечает за планирование архитектуры сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства инфраструктуры.

В результате в Калужской области услуги голосовой связи и 4G-интернета стали доступны сразу в 9 населенных пунктах – Рудня Дзержинского района, Чемоданово Юхновского района, Коренево Жиздринского района, Радождево Сухиничского района, Подбужье Хвастовичского района, Вертное и Хотьково Думиничского района, Покровск и Киреевское-Второе Козельского района.

Поддерживая стиль жизни своих клиентов, осенью оператор перезапустил популярный проект «Понедельники»: в начале каждой недели жители получали подарки от партнеров – «Вкусно – и точка», Kassir.ru, Яндекс Заправки, Яндекс Go, Wink, «Перекресток», «Лента», Литрес, Skillbox.

Что касается экологических проектов – в розничной сети компания продолжила «Переплавку». Оператор оборудовал салоны связи в регионе специальными боксами для сбора отработавших гаджетов. А дополнительно в поддержку идеи осознанного потребления компания открыла в розничной сети пункты выкупа подержанных телефонов. Теперь клиенты компании могут сдать смартфоны или планшеты и получить за них денежные средства на банковскую карту.

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