40-летний житель Калуги, лишенный прав, пойман за рулем пьяным

В пятницу, 30 декабря, УМВД по Калуге сообщило о задержании пьяного водителя.

Патруль ДПС на улице Московской обратили внимание на автомобиль «Форд Фокус», жезлом попросили водителя этого авто остановиться. Однако мужчина не выполнил требование полиции и попытался скрыться, поехав в сторону улицы Азаровской.

Полиция несколько раз по громкоговорителю требовала водителя остановиться.

На дороге было скользко, мужчина решил не стал рисковать и, наконец, остановился.

За рулем оказался 40-летний мужчина, от него шел явный запах алкоголя, что подтвердил алкотестер.

Водитель на месте был отстранен от управления авто. Далее выяснилось, что калужанин уже получал административку за нетрезвое вождение, был лишен прав.

Теперь на горе-водителя возбуждено уголовное дело о «Нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

ГИБДД просит калужан всегда сообщать в инспекцию о пьяных водителях за рулем. Это поможет предотвратить возможные страшные последствия.

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