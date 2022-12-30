Жителям Калуги предлагают присоединиться к бесплатным экскурсиям по зимнему городу

В четверг, 20 декабря, правительство Калужской области рассказало о предстоящих бесплатных экскурсиях по зимней Калуге в новогодние праздники.

2, 6 и 7 января о примечательных местах нашего города расскажет экскурсовод Наталья Ливанова. Продолжительность каждой экскурсии 1,5 – 2 часа. Запись по телефону +7 (4842) 56-25-78.

— В Калуге пройдут 3 бесплатные пешеходные экскурсии по центральным улицам, – сообщает правительство региона. – Хорошая возможность погулять по зимнему городу и узнать о нём больше.

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