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Жители Калуги готовились к празднованию Нового года раньше других

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.12.2022 12:10 0 399
Жители Калуги готовились к празднованию Нового года раньше других

В четверг, 29 декабря, аналитики Яндекс Путешествий опубликовали статистику, что жители Калуги в этом году начали готовиться к новогодним поездкам за 66 дней до праздника. У калужан также увеличился горизонт планирования новогодних путешествий — на 27 дней, в 2021 году планирование заняло 39 дней.

Самыми популярными зарубежными направлениями для новогодних путешествий стали Турция, Армения и Казахстан, а наиболее популярные города — Ереван, Стамбул и Дубай.

Среди российских городов, как и в 2021 году, лидируют Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Без учета стран ближнего зарубежья в топе направлений — Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Сербия и Израиль, а из городов — Стамбул, Дубай, Анталья, Тель-Авив и Белград.

Данные по городам, где жители приступают к планированию новогодних путешествий раньше всех в этом году:

- Оха — 74 дня (в прошлом году — 30 дней);

- Новокузнецк — 70 дней (в прошлом году — 42 дня);

- Братск — 68 дней (в 2021 прошлом году— 48 дней);

- Кемерово — 68 дней (в прошлом году — 47 дней);

- Калуга — 66 дней (в прошлом году — 39 дней).

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.12.2022 12:10 0 399
Тэги: общество путешествия
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