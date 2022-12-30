Вузу Калуги выделили 20 миллионов на развитие ординатуры

В пятницу, 30 декабря, КГУ им. К.Э. Циолковского получил средства на развитие Ординатуры, об этом сообщает Законодательное Собрание Калужской области. Благодаря региональной поддержке теперь будет приобретено необходимое оборудование.

Ранее руководство вуза обращалось к председателю Законодательного Собрания области Геннадию Новосельцеву с просьбой помочь развить это направление.

В свою очередь Геннадий Станиславович обсудил этот вопрос с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой.

По словам председателя Заксобрания, развитие ординатуры необходимо для обеспечения регионального здравоохранения в «узких» специалистах.

На дооснащение ординатуры вузу требовалось 20 миллионов рублей. Средства были выделены из бюджета области. Сегодня вуз их получил.

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