Городской голова Калуги Дмитрий Денисов проверил ход строительства школы в микрорайоне Кубяка

В пятницу, 30 декабря, городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ рассказал о ходе строительства школы в микрорайоне Кубяка. Это долгожданный и важный объект для жителей.

— Проект новой школы предусматривает 1300 мест, – уточнил городской голова. – В здании будет 4 блока: для начальных классов и общей подготовки, спортивный блок и блок администрации. Предусмотрены также места для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Дмитрий Денисов подчеркнул, что строительство идет по графику. В следующем году объект будет введён в эксплуатацию. Планируется, что школа откроется в новый учебный год.

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