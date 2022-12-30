Жителей Калуги поздравляют с годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

В пятницу, 30 декабря, глава городского самоуправления города Калуги Юрий МОИСЕЕВ поздравил калужан с 81-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

- Дорогие калужане! От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с 81-й годовщиной 30 декабря 1941 года части 50-й армии после тяжелых и кровопролитных боев завершили операцию по освобождению Калуги. Вспоминая те суровые декабрьские дни, мы воздаем священный долг памяти защитникам и освободителям Калуги – фронтовикам, партизанам, подпольщикам, склоняем головы перед подвигом тех, кто отдал свои жизни, освобождая наш город от гитлеровских оккупантов.

Юрий Моисеев отметил героизм и мужество поколения фронтовиков и тружеников тыла, благодаря чему враг был изгнан с нашей земли. В памятный день он пожелал жителям города крепкого здоровья, счастья и благополучия.

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