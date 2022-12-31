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Владислав Шапша: «Мы не отказались ни от одной позиции, ни от одного плана и цели во всем, что касается здравоохранения»

Владимир Ивкин , Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.
Опубликовано: 31.12.2022 12:00 0 211
Владислав Шапша: «Мы не отказались ни от одной позиции, ни от одного плана и цели во всем, что касается здравоохранения»

Когда с Управлением по информационной политике администрации губернатора шло обсуждение тем эксклюзивного предновогоднего интервью с главой региона, именно его предвыборные обещания помогли нам определиться с выбором.

О многом в связи с диктатом цейтнота в графике Владислава Шапши мы спросить попросту не успели.

Но после встречи с главными редакторами СМИ, нам удалось поговорить о самых важных процессах, которые происходят в региональной медицине и будущем здравоохранения Калужской области.

Санкции - мимо

- Планы по развитию здравоохранения в Калужской области строились исходя из одной ситуации, но в марте, с началом беспрецедентного санкционного давления, она в корне поменялась. В связи с этим первоначальные планы были откорректированы? Пришлось ли от чего-то отказываться?

- Мы не отказались ни от одной позиции, ни от одного плана и цели во всем, что касается здравоохранения.

Более того, нам удалось получить дополнительно почти полмиллиарда рублей из резервного фонда на техническое оснащение новой больницы в Грабцево, которую построили во время ковида. Мы создаем там высокотехнологичный многопрофильный центр, в нем будут лечиться пациенты с инфекциями и сопутствующими патологиями, особенный акцент делаем на кардиологию. Сейчас завершается монтаж оборудования в первичном сосудистом отделении. Также мы начали строить больницу на Правом берегу в Калуге. У нас давно были эти планы – выделили землю, подготовили проект, но нужно было найти деньги на его реализацию. В этом году смогли убедить Правительство России выделить инфраструктурный бюджетный кредит и вот строительство началось. Как построим, оснастим его оборудованием. Это будет серьезный шаг по развитию доступности здравоохранения в Калуге.

Мы продолжаем реализацию наших планов по строительству больниц в Козельске и Людиново, завершили строительство корпуса детской больницы и оснастили ее техникой.

Идет огромная работа, и она будет продолжаться. Здравоохранение - это наша приоритетная задача. Я сказал об этом, когда шел на выборы, и от своих слов не отказываюсь.

- Очень много в течение года говорится про фельдшерско-акушерские пункты, которые открываются во всех районах. Но известно, что близость региона к Москве не только его преимущество, но и недостаток, так как столица высасывает из Калужской области лучшие кадры. Какими пряниками заманиваете медиков на село?

- Я считаю эту программу очень полезной. Во многих населенных пунктах ФАПов просто не было, а в некоторых они находились в помещениях, куда и заходить-то стыдно. Естественно, все это не лучшим образом сказывается на мотивации медработников. Никто не хочет работать в условиях, когда капает с потолка, в холоде и сквозняках.

Наши современные, новые ФАПы хорошо оборудованы. Фельдшеры не раз признавались, что им очень комфортно работать. Так что сам факт открытия новых ФАПов – это некий элемент престижа, один из способов привлечения медработников на село. Но, естественно, не единственный.

Помимо миллиона от государства на приобретение жилья в ипотеку для медработников, идущих работать в село, мы гасим за них все проценты по этому кредиту. То есть фактически ничего на затрачивая, медики в течение пяти лет спокойно зарабатывают себе квартиру.

Эффект программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» очевиден. Ежегодно количество приехавших к нам работать врачей удваивается. В этом году программами воспользовались 42 медика, все они начали работать в Калужской области. Такие цифры говорят сами за себя.

О помощи

- В пик коронавирусной пандемии у калужан было много претензий к работе скорой помощи. Вам даже приходилось неоднократно лично подключаться к решению ее проблем. Что изменилось за этот год?

- Изменилось многое. Сегодня мы почти не слышим нареканий в сторону Скорой помощи. В целом, они, конечно же, есть и всегда будут. Ведь это вопрос и ситуации, и субъективного восприятия этой ситуации – человек, находясь в тревоге, не всегда может объективно оценивать ее. Поэтому нам важна именно объективная оценка работы бригад Скорой помощи. Она складывается не только из жалоб, но и из других показателей.

Жалобы – это один из них, и о прогрессе тут лучше всего говорят цифры. В прошлом году в самый напряженный период пандемии коронавируса на скорую помощь в день поступило 350 жалоб, а в этом году в пик эпидемии гриппа и ОРВИ - 75. А вот повседневных жалоб крайне мало. Они практически исчезли.

Помимо жалоб в числе объективных показателей - время прибытия по вызову. Оно стало укладываться в нормы практически всегда, за исключением чрезвычайных ситуаций. К примеру, сложная дорожная обстановка или поступило сразу несколько вызовов примерно в одно место, а нужного числа машин поблизости нет. Таких ситуаций, кстати, стало меньше, в том числе благодаря созданию единой диспетчерской – мы завершили окончание централизации. Три года мы шли к этому событию. Теперь Единая диспетчерская служба видит в онлайн режиме вызовы и местонахождение каждой бригады по всей области.

Но главный показатель несмотря на то, что его очень сложно высчитать, это все же число спасенных жизней. Специфика человеческой психики такова, что жалуются-то все, а вот благодарят в редких случаях. Не подумайте, что я кого-то осуждаю, это не хорошо или плохо, это просто есть. Потому, когда я вижу в соцсетях благодарности к медикам, не могу удержаться. Вот буквально вчера (27 декабря, - прим. авт.) увидел в комментариях благодарность врачам, и ответил его автору: «Спасибо!». И врачам спасибо, что спасли жизнь родственника этого человека.

Подытоживая сказанное, объективный результат говорит о хорошо проделанной работе и нового руководства скорой помощи, и регионального минздрава.

- Широко освещалось создание в Калужской области бригады паллиативной помощи (подход, предотвращающий или облегчающий страдания пациентам с опасными и неизлечимыми болезнями – прим. ред.). Но достаточно ли ее одной на всех больных? Ведь в регионе таких насчитывается более 1200 человек из которых 50 детей.

-  Это идея наших молодых врачей – Ильи Мохова (зам. гл. врача Калужского онкодиспансера - прим. авт.) и Анны Черновой (главный врач Скорой помощи – прим. авт.). Они организовали процесс. И нам удалось заполучить из Москвы семейную пару, которая много лет работала в паллиативной службе. Они переехали в Калугу, стали частью команды и помогли все запустить. Теперь под опекой службы находятся более тысячи человек, среди которых есть, к сожалению, и детки. Это очень тонкая часть нашей жизни и люди, которые этим занимаются, у них особый склад, очень душевный.

Служба открылась 1 сентября при «Региональном центре Скорой медицинской помощи и медицины катастроф». Там работает девять врачей. То есть, фактически это не одна, а девять бригад. Раньше паллиативных пациентов обслуживали только медицинские учреждения, а теперь дополнительно к ним работает выездная патронажная служба и амбулаторный кабинет паллиативной помощи.

По факту это первая государственная структура по оказанию паллиативной помощи в России на базе службы Скорой помощи. Это значит, что человек, который нуждается в такой поддержке, может обратиться за ней в круглосуточном режиме. Больше такой службы нигде нет. Первый, очень важный шаг мы сделали, теперь будем заниматься развитием.

О медиках-добровольцах

- Не могу не затронуть и главную тему этого года. Очевидно, что в ходе СВО и особенно после ее окончания, участникам боевых действий потребуется психологическая и медицинская помощь, как это было во время чеченских войн. У наших соседей в Тульской области уже разработана комплексная программа по реабилитации. Что в данном направлении будет сделано в Калужской области?

- Мы внимательно изучили тульский опыт, у них он очень хороший. Работаем над своей программой. Я поставил задачу минздраву разработать ее, чтобы бойцы, вернувшиеся со спецоперации, имели возможность получить все необходимое здесь, у нас, в Калужской области.

Мы понимаем, что кому-то потребуется реабилитация, кому-то хирургические операции, кому-то другая медицинская помощь, в том числе психологическая. И эта работа, в зависимости от специфики требуемой помощи, уже организована на базе нескольких больниц.

- В период мобилизации говорилось, что в случае необходимости в зону СВО могут быть отправлены и медики. В конечном итоге был ли кто-то мобилизован? А такие, кто отправился добровольцем?

- Да, у нас есть и мобилизованные, и многие медики добровольцами пошли. Не буду раскрывать точное число, скажу только, что таких отважных людей немало. Работают в том числе и в нашем именном батальоне имени маршала Жукова.

Я знаю даже, что среди добровольцев есть такие, кто ранее занимал должность главврача.

- Что пожелаете всем нам в Новом году?

- В первую очередь, конечно же, здоровья, благополучия и Победы.

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Владимир Ивкин , Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.
Опубликовано: 31.12.2022 12:00 0 211
Тэги: общество
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