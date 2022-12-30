Волонтёры запустили в центре Калуги цех по пошиву маскировочных сеток

Ну, как цех - скромное ателье по пошиву маскировочных сетей для нашей армии.

В областном центре до сих пор не было открыто ни одного похожего предприятия. К примеру, в Ростове-на-Дону работает огромный павильон, где, в общей сложности, в разное трудятся сотни волонтёров. В столице нашего региона возможности добровольцев ограничиваются пока лишь арендой крошечного клочка земли на третьем этаже ТЦ «Европейский» - аккурат на месте какого-то бывшего магазина одежды западных брендов.

Влиться в стройные ряды бравых прядильщиц может любой желающий. Специальных навыков не требуется - всему научат, возрастных ограничений тоже нет. Работу можно взять на дом.

Пообщаться с рукоделицами можно в их ТГ-группе

В приложенном видеоматериале наглядно показана работа маскировочных сетей в боевых условиях: как только бойцы оказываются под камуфлированным тентом, дрон противника теряет их из виду. А это значит, что по блиндажу в ближайшее время не прилетит от артиллерии.

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