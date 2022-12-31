В Калужской области средняя зарплата выросла до 58 тысяч рублей
Калугастат на днях опубликовал новые данные о зарплатах в Калужской области.
В октябре средняя начисленная зарплата на предприятиях и в организациях, где больше 15 сотрудников, выросла на 3,9% и достигла 57 934 рублей.
По сравнению с октябрем прошлого года рост составил 10,2%.
В то же время реальная зарплата, которая учитывает инфляцию, за год снизилась на 4,9%.
Самые высокие доходы в научной и технической деятельности – в среднем 81 741. В финансовой и страховой сфере – 69 181, на обрабатывающих производствах – 68 426, информация и связь – 66 266, в строительстве – 65 085, в здравоохранении – 50 482, в образовании – 41 134, в гостиничном бизнесе и общепите – 40 621.
Напомним, власти Калужской области собираются повысить среднюю зарплату до 156 тысяч рублей в месяц.
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