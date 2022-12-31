Калужан призвали отказаться от алкоголя при гриппе или ОРВИ

Из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Калужской области министерство здравоохранения призвало калужан отказаться от алкоголя во время болезни. Исключением не могут быть даже праздники.

- Алкоголь особенно противопоказан при гриппе и ОРВИ, сопровождающимися высокой температурой, - говорится в сообщении Минздрава. - В организме больного вирус вызывает выброс токсинов, а спиртное лишь усилит этот процесс и ухудшит состояние человека.

Как отмечают медики, прием алкоголя во время гриппа и ОРВИ будет подавлять иммунитет, что может привести к дальнейшим осложнениям заболевания.

- Горячительные напитки категорически нельзя принимать с патологиями печени и заболеваниями желудочно-кишечного тракта, - также рассказали в министерстве. - Вместе с назначенными лекарствами, оно может спровоцировать отравление или даже кому. Также алкоголь во время болезни негативно действует на сердечно-сосудистую систему, вызывая тахикардию и повышение артериального давления.

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