В Калуге водителя спортивной школы наградили за спасение девушки
В Калуге водителю спортивной школы «Эверест» Владимиру Никитину вручили медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах». Об этом в четверг, 29 декабря, рассказали в министерстве спорта Калужской области.
Награду передал глава регионального ГУ МЧС Владислав Блеснов.
Как мы уже рассказывали, инцидент произошел в мае нынешнего года. Тогда девушка тонула в Оке.
Правда, после публикации новости появились новые данные – якобы водитель на самом деле не спасал девушку, а в воду бросился другой человек.
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