В Калуге водителя спортивной школы наградили за спасение девушки

В Калуге водителю спортивной школы «Эверест» Владимиру Никитину вручили медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах». Об этом в четверг, 29 декабря, рассказали в министерстве спорта Калужской области.

Награду передал глава регионального ГУ МЧС Владислав Блеснов.

Как мы уже рассказывали, инцидент произошел в мае нынешнего года. Тогда девушка тонула в Оке.

Правда, после публикации новости появились новые данные – якобы водитель на самом деле не спасал девушку, а в воду бросился другой человек.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.