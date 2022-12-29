В Калуге казаков отправят патрулировать водоемы
Во время новогодних каникул в Калуге казаки, полицейские и добровольцы будут помогать сотрудникам МЧС патрулировать водоемы. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в городской управе.
Главная задача всех патрулей – не допустить, чтобы на водоемах погибли люди.
В первые дни нового года в Калуге ожидается оттепель, выход на лед может оказаться опасным.
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