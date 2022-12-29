Около 3 тысяч новогодних подарков отправил депутат Михаил Дмитриков в детские сады региона

Уже на протяжении 6 лет депутат Законодательного Собрания Михаил Дмитриков поздравляет маленьких жителей Калужской области с наступающим Новым годом и дарит подарки. В этот раз в детские сады региона отправилось несколько десятков коробок с праздничными елочными игрушками. Детям их вручили в праздничной обстановке во время проведения новогодних утренников.

Михаил Дмитриков:

«Новый год — это в первую очередь детский праздник. А улыбка ребенка — это самая большая награда для взрослых».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.