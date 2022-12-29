В Калуге алкоголика лишили водительского удостоверения

В Калуге прокуратура через суд добилась лишения водительского удостоверения мужчины, который состоит на учете в наркологическом диспансере с синдромом алкогольной зависимости. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Данное заболевание относится к тем, которые препятствуют управления автомобилем. Был направлен иск.

Суд согласился с требованиями прокуратуры.

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