В Калужской области родила ребенка 16-летняя девушка

В ноябре в Калужской области родился 741 ребенок. Такую статистику в среду, 28 декабря, опубликовал региональный загс.

Мальчиков было немного больше – 382 на 359.

Средний возраст мам составил 30 лет, отцов – 33 года.

При этом самой юной калужанке, родившей ребенка, было 16 лет. Самой возрастной – 44 года. Папами стали калужане в возрасте от 18 до 58 лет.

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