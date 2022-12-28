В Калужской области родила ребенка 16-летняя девушка
В ноябре в Калужской области родился 741 ребенок. Такую статистику в среду, 28 декабря, опубликовал региональный загс.
Мальчиков было немного больше – 382 на 359.
Средний возраст мам составил 30 лет, отцов – 33 года.
При этом самой юной калужанке, родившей ребенка, было 16 лет. Самой возрастной – 44 года. Папами стали калужане в возрасте от 18 до 58 лет.
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