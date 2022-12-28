В Калужской области лишили гражданства 2000 человек из-за фиктивных браков

За последние полгода в Калужской области лишены российского гражданства 2000 человек, которые получили паспорт на основании фиктивного брака. Об этом в среду, 28 декабря, на встрече с главными редакторами СМИ рассказал губернатор Владислав Шапша.

- Решения по миграционной сфере были озвучены весной, они действуют, - подчеркнул он. - Есть результаты. Мы в два раза сократили количество выданных патентов по сравнению с предыдущим годом. Мы приостановили свое участие в программе по приобретению гражданства. И мы провели большую работу вместе с прокуратурой, вместе с правоохранительными органами по проверке фиктивных браков. Почти 2000 человек были лишены гражданства по факту фиктивного брака за эти полгода. Сейчас иностранцы поняли, что эту лазейку прикрыли. И буквально за последнее время 73 поданных заявления в загс остались без супружеских пар. Не пришли регистрироваться. Заявления подали и не пришли по понятным причинам.

Как отметил Шапша, эта работа будет продолжена.

- Я буквально вчера подписал постановление о продлении наших ограничений на следующий год по работе в некоторых секторах экономики для иностранцев, - заявил он. - Это транспортное обслуживание, общепит, розничная торговля.

Напомним, ограничения для иностранцев введены в феврале нынешнего года.

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