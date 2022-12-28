В Калуге состоялось заключительное в 2022 году заседание Городской Думы

В среду, 28 декабря, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов наградили медалями «80 лет освобождения Калуги» членов городского совета ветеранов и волонтёрского штаба «Мы вместе».

За помощь воинским подразделениям, семьям военнослужащих и людям, нуждающимся в помощи, благодарность председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева была вручена депутату Константину Сотскову. Благодарность секретаря Генсовета партии Андрея Турчака вручили Глебу Белову, Сергею Качаю, Евгении Молчановой и Галине Смирновой.

Затем депутаты внесли изменения в бюджет Калуги на 2022 год.

За счёт поступления налоговых платежей, доходная часть бюджета увеличивается на 150 миллионов рублей. Средства решено использовать для увеличения уставного фонда МУП «Калугатеплосеть», что позволит предприятию погасить часть задолженности за поставленный природный газ.

Также депутаты скорректировали прогнозный план приватизации муниципального имущества и согласовали сделки муниципальным предприятиям «Калугаспецавтодор», «Калугатеплосеть» и «Управление калужского троллейбуса».

В рамках часа контроля парламентарии обсудили проблему припаркованных на обочине проезжей части автомобилей, препятствующих работе снегоуборочной техники.

Как сообщил начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Алексей Москаленко, с 5 по 26 декабря сотрудниками отдела привлечено к административной ответственности более 40 автовладельцев, паркующих машины с нарушениями правил дорожного движения. Для обеспечения уборки основных улиц города от снега потребуется разработка временных схем организации дорожного движения с запрещающими знаками.

Депутат Виктор Борсук предложил активнее использовать средства видеофиксации, уделив особое внимание улицам Тульская и Королева.

Подводя итоги года, Юрий Моисеев поблагодарил депутатов, Городского Голову, руководителей подразделений Горуправы, прокуратуры и полиции за слаженную работу на благо Калуги и калужан.

- В уходящем году проведена большая плодотворная работа, состоялось 22 заседания Городской Думы, принят ряд важных для города решений, в том числе утверждён бюджет Калуги на 2023 год, – подчеркнул Глава городского самоуправления.

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