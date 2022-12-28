В Калуге работникам остановленных автозаводов продолжат выплачивать часть зарплаты

В Калуге работникам заводов по производству автомобилей, которые сейчас находятся в простое, продолжат выплачивать 2/3 зарплаты до тех пор, пока не решится судьба предприятий. Об этом в среду, 28 декабря, на встрече с главными редакторами СМИ заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Предприятия находятся в простое. На данный момент ничего не изменилось, - отметил он. - Но главную социальную задачу – выплату 2/3 заработной платы, работодатели выполняют. Выполняют на протяжении 10 месяцев и продолжат это делать до тех пор, пока не будет определена судьба этих предприятий. Такая договоренность у нас есть с руководителями этих заводов.

По словам Шапши, сейчас идут переговоры.

- Переговоры не простые, - подчеркнул губернатор. - Вы знаете, как они идут в стране в целом – с переменным успехом. Где-то меняется собственник, где просто предприятие закрывается и сокращается коллектив. У нас коллектив большой, несколько тысяч человек, и нам очень важно, как и собственникам предприятий, сохранить этот коллектив в целости. Что и делаем.

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