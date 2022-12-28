Два ракетных корабля получат названия «Калуга» и «Таруса»

Два корабля Балтийского флота получат в 2023 году калужские имена. Об этом в среду, 28 декабря, сообщили в пресс-службе правительства.

Малый ракетный корабль «Буря» станет «Калугой». На нем срочную службу проходят 25 калужан.

А ракетный корабль «Град» получит название «Таруса». В состав флота оно вошло только в этом месяце.

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