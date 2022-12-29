C наступающим Новым годом и Рождеством!

Голубева Ольга Михайловна

Генеральный директор

управляющей организации

ООО «Развитие Региона»

От лица коллектива управляющей организации ООО «Развитие Региона» поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Новый год – это не просто смена дат в календаре. Это время, когда принято подводить итоги, осмысливать пережитое, строить планы на будущее.

Провожая 2022 год, хочется сказать слова искренней благодарности всем, кто активно участвовал в решении наших с вами совместных задач: советам домов, старшим по домам, неравнодушным и активным жителям; всем, кто с полной ответственностью и пониманием относится к своей роли собственника жилья, кто готов принять на себя груз решения общих задач.

Вместе мы смогли проделать большую работу и наметить планы на предстоящий 2023 год.

Пусть грядущий год подарит всем нам счастье, будет спокойным и добрым, принесет достаток и вдохновение для новых свершений, здоровье и благополучие в каждую семью. Пусть верными спутниками станут неисчерпаемая энергия, работоспособность, стабильность и процветание, и каждый новый день дарит яркие, позитивные, запоминающиеся события, которые оставят в душе теплый след, а рядом всегда будут близкие и родные люди.

Искренне желаю, чтобы наступающий Новый год оправдал наши надежды, принес мир, уют и радость в каждую семью и стал годом удач и добрых дел.

ОФИС КОМПАНИИ ПО НОВОМУ АДРЕСУ: БИЗНЕС-ЦЕНТР «МОСКОВСКИЙ», КАЛУГА, УЛИЦА СУВОРОВА, 121, ОФИС 327 (3 ЭТАЖ, НАПРАВО ОТ ЛИФТА).

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