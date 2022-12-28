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Дорогие жители Калужской области, строительно-мебельный центр «Новый Дом» поздравляет вас с Новым годом!

Опубликовано: 28.12.2022 11:16 0 216
Дорогие жители Калужской области, строительно-мебельный центр «Новый Дом» поздравляет вас с Новым годом!

Подходит к концу год 2022-й. Перелистывая последние страницы календаря, согласимся, что прошедшие 12 месяцев в разной степени оказали влияние на всех нас. Каждый получил свой жизненный опыт, стал мудрее.

В преддверии Нового года наш строительно-мебельный центр желает всем жителям региона благополучия, уверенности в завтрашнем дне, пусть ваш дом всегда будет полной чашей.

Для успеха каждого из нас нужно лишь несколько составляющих: верить в свое дело и любить его, чувствовать поддержку близких и знать, что твой дом – твоя крепость.

Пусть в новом году вам сопутствует успех, а все задуманное осуществляется. Желаем радостных встреч, уютных вечеров в кругу семьи и новых открытий.

Для того чтобы добавить в будни ярких красок и настроения, окружить себя комфортом и эргономичностью пространства, приезжайте в наш строительно-мебельный центр.

«Новый Дом» искренне желает всем калужанам процветания и исполнения желаний. Счастливого Нового года!

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Опубликовано: 28.12.2022 11:16 0 216
Тэги: рeклама
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