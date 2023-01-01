В Калужской области открылся первый фестиваль старинных саней

В Тарусе до 8 января будет работать выставка старинных саней XIX-XX веков из коллекции Алексея Калмыкова. Жители и гости города могут не только увидеть экспонаты, но и прокатиться на санях по заснеженной Тарусе, рассказали нам организаторы.

Алексей Калмыков собирает сани в разных регионах России уже несколько лет. В коллекции представлены и купеческие, и крестьянские, и детские, и даже кукольные.

В коллекции есть сани из блокадного Ленинграда, Ясной Поляны, из дальних деревень и маленьких поселков.

- В разных регионах России сани изготавливались народными умельцами из разных пород дерева и не только, - рассказал сам Алексей Калмыков. - К сожалению дерево - материал недолговечный и поэтому у меня появилась идея не только приобретения саней, но и возвращения им прежнего вида. Процесс реставрации кропотливый и занимает много времени, но это единственный способ сохранить наше культурное наследие для будущих поколений.

Посмотреть на сани в Тарусе можно в шести местах: Сад Ракицкого, Сад Искусств, Дом творчества союза художников, галерея «Черный Кубъ», Соляной Амбар и Дом Литераторов.

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