Централизация «скорой помощи» в регионе завершена

Главным итогом этого года в области медицины стало завершение реформы ведомства.

О том, что это значит для калужан и жителей Калужской области, какую пользу это событие уже принесло и принесет в ближайшем будущем, зачем вообще все это нужно было делать, мы поговорили с главным врачом регионального Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Анной Черновой.

О главном

— Анна Николаевна, давайте начнем с главного вопроса. Что вообще означает централизация и зачем все это было нужно?

— Начнем с того, как работа скорой помощи была организована раньше. В каждом районе существовало свое отделение скорой помощи и своя диспетчерская. Пациенты звонили в скорую и к ним приезжала машина, закрепленная за этим конкретным районным отделением. Но со временем все более явными становились недостатки этой системы. К примеру, имеется населенный пункт на стыке двух районов. Оттуда поступает вызов, но скорой из райцентра ехать туда в два раза дольше, чем карете из соседнего района, которая выехала на вызов в соседнюю деревню на своей территории. И логичнее было бы отправить в соседний район эту машину, но организационно это было невозможно сделать, так как диспетчерские соседних районов не видели «чужие» машины.

Или другой момент — ​в одном районе случился всплеск вызовов, а в соседнем затишье. И чтобы вызвать свободные кареты скорой помощи на выручку соседям, надо было пройти массу согласований, сделать множество звонков, получить разрешения и т. п.

Поэтому необходимость организационных изменений назрела давно. Требовалось объединить все диспетчерские в единую, слить все отделения скорой помощи в одну службу. Это позволило бы нам игнорировать административные границы районов и посылать на вызов действительно самую близкую к пациенту машину, а не ту, что ближе всех из прикрепленных к конкретному району.

Все в одно

— Когда и с чего началась реформа?

— Первый этап реорганизации стартовал в 2019 году. Тогда началось создание единой диспетчерской службы.

Если раньше вы звонили 03, находясь, скажем, в Воротынске, вызов поступал в диспетчерскую бабынинского отделения, так как поселок находится на его территории. И бабынинское отделение уже решало, какую карету из подведомственных ему, направить к вам. Теперь же все звонки поступают в единую диспетчерскую, которая расположена в Калуге. И уже в областном центре диспетчер, сверяясь с картой, на которой благодаря системе ГЛОНАСС видно, где находится каждая машина, высылает, действительно, самую близкую к месту вызова.

В период с 2020-го по 2022-й, несмотря на пандемию, мы проводили кропотливую работу по созданию единой диспетчерской и объединению районных отделений. Она завершилась 1 ноября этого года.

Сначала были объединены 7 районных отделений: Бабынинское, Дзержинское, Малоярославецкое, Медынское, Перемышльское, Ферзиковское.

А в этом году закончили слияние объединением оставшихся 16 районных отделений. К единой диспетчерской подключились Хвастовичское, Боровское, Кировское, Спас-­Деменское, Куйбышевское, Барятинкское, Козельское, Ульяновское, Жиздринское, Людиновское, Мещовское, Мосальское, Сухиничское, Думиничское, Износковское, Юхновское отделения. И теперь ко всем без исключения в Калужкой области направляется, действительно, ближайшая бригада скорой помощи.

Все это позволило заметно увеличить время доезда по вызову. В 2022-м 94,8% всех экстренных выездов совершается в период до 20 минут. В то время как раньше этот показатель равнялся 83,9%.

И это при том, что число выездов с 2020 года возросло более чем на 30 тысяч, превысив 310 тысяч по данным на конец 2022-го.

Телемедицина

— Пандемия коронавирусной инфекции ввела в наш обиход такое понятие как телемедицина. Вы продолжаете консультировать калужан удаленно?

— Да, конечно. Телемедицинский центр продолжает свою работу. Ковид ведь никуда не делся, и наши специалисты всегда готовы проконсультировать любого, кому поставили диагноз коронавирус.

Однако только лишь этим дело не ограничивается. Мы консультируем удаленно не только коронавирусных больных, но и страдающих сердечно-­сосудистыми заболеваниям и онкологией.

— Рак — ​это бич нашего времени. Я знаю, у вас в этом году начала работать бригада паллиативной помощи. Расскажите поподробнее об этом.

— Да, действительно, с 1 сентября мы сформировали бригаду, которая оказывает помощь неизлечимым больным на дому. Медики выезжают к таким людям, консультируют родственников и оказывают им всю необходимую психологическую помощь. И не только.

В штате бригады есть юрист, который помогает пациентам и их родственникам решать соответствующие правовые вопросы, связанные с заболеванием.

Многие ведь, столкнувшись со страшным диагнозом, оказываются полностью дезориентированы. И задача бригады паллиативной помощи оказать всестороннюю помощь неизлечимым больным и их близким.

— И многим уже помогли?

— Было сделано уже более 1200 выездов. В том числе и к детям.

— Напомните адрес, по которому сейчас располагается ваша служба. Она ведь переехала с улицы Кирова.

— Да, теперь мы располагаемся на улице Максима Горького, 85, строение 4. И хочу особо отметить, что по этому адресу открыт круглосуточный кабинет экстренной медицинской помощи, куда может обратиться любой. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь, а если выяснится, что обратившемуся требуется госпитализация, то отвезем в больницу на карете скорой помощи.

Также по этому адресу можно записаться на курсы неотложной медицинской помощи. В этом году их прошли более 7000 человек.

Небесные пути

— Вторая часть названия вашего Центра, как и первая, говорит сама за себя. Какими событиями запомнится 2022-й в плане медицины катастроф?

— Здесь в первую очередь вспоминается несколько экстренных вылетов санавиации на серьезные ДТП с пострадавшими. В этом году были случаи, когда приходилось садиться прямо на федеральные трассы. Санавиация позволяет доставить экстренных больных в два раза быстрее, чем по земле. В случае с пострадавшими в авариях, когда время — ​ключевой фактор, вертолеты санавиации становятся незаменимыми.

— Как часто приходилось использовать их?

— В 2022-м санавиацией было сделано 137 вылетов. Вертолеты отправляются не только на ДТП, но и в особо отдаленные населенные пункты Калужской области, куда наземным транспортом добраться сложно или вовсе невозможно.

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