В Калужской области за год родились три тройни

За 2022 год в Калужской области родились три тройни. Об этом сообщили в среду, 28 декабря, в региональном загсе.

Это самый высокий показатель за несколько лет.

В 2021 году только одна калужанка родила тройню. В 2020 и 2019 таких случаев не было.

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