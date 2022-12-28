В Калужской области за год родились три тройни
За 2022 год в Калужской области родились три тройни. Об этом сообщили в среду, 28 декабря, в региональном загсе.
Это самый высокий показатель за несколько лет.
В 2021 году только одна калужанка родила тройню. В 2020 и 2019 таких случаев не было.
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