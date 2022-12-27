В Калужской области 120 человек насмерть отравились алкоголем за 11 месяцев

В Калужской области за 11 месяцев 2022 года 120 человек умерли от отравления этиловым спиртом. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщила региональная скорая помощь.

- Алкоголь ошибочно считают удачным решением для хорошего настроения и непременным атрибутом любого праздника, при этом часто забывают о рисках для здоровья, - говорится в заявлении медиков. - Отказываясь от алкоголя, скорректируйте свой образ жизни.

Врачи рекомендуют регулярные походы в бар заменить, например, регулярными занятиями спортом в это же время.

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