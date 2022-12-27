В Калужской области вышла замуж 15-летняя девушка

За ноябрь в Калужской области заключили 704 брака, сообщили в региональном загсе во вторник, 27 декабря.

Средний возраст невесты - 35 лет, а средний возраст жениха - 37 лет.

При этом одной из невест было 15 лет. Самому молодому жениху – 18 лет.

Самой возрастной парой стала та, в которой невесте 69 лет, а жениху – 74.

Ранее сообщалось, что июль, октябрь и август стали самыми урожайными на свадьбы месяцами в 2022 году.

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