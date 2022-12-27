В Калуге заработал сайт для бронирования билетов на каток на Старом Торге

В ближайшую пятницу, 30 декабря, в Калуге должен открыться бесплатный каток на площади Старый Торг.

Городская управа во вторник опубликовала адрес сайта, на котором можно будет забронировать время для посещения катка - kaluga.ls-rental.ru.

Всем пришедшим на свой сеанс катания можно будет бесплатно получить коньки. Но придется оставить залог.

- В залог можно оставить: денежную сумму в размере 1500 рублей наличными или СНИЛС/ ИНН/ водительское удостоверение/ военный билет, - говорится на сайте организаторов. - Документы без фотографий нужно подтвердить оригиналом паспорта.

Взять в бесплатный прокат можно будет коньки размером от 25 до 48, помощник фигуриста (дельфина или пингвина), а также шлем для детей младше 12 лет.

Бронирование билетов будет доступно за 2 часа до начала сеанса.

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