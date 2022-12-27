Дорогие калужане, «Калужские Термы» спешат поздравить вас с наступающим 2023 годом!
Приближается самый волшебный день в году. Большинство калужан уже подготовили подарки для родных и близких, постарались закончить все важные дела, чтобы быть готовыми к встрече Нового года.
Этот праздник особенно любим в нашей стране как время надежд и мечтаний, веры в добро и чудеса, когда мы загадываем самые заветные желания.
В 2023 году желаем калужанам счастья, и пусть у каждого оно будет свое: карьерист пусть достигнет заслуженного успеха, домоседу – тепла и уюта в доме, семьянину – крепких объятий родных, неутомимому путешественнику – впечатляющих открытий.
Если вы еще размышляете, что же подарить в новогоднюю ночь любимым, чем порадовать семью и друзей, приходите в наш комплекс за подарочными сертификатами как на отдельные процедуры, так и на посещение комплекса в целом.
«Калужские Термы» желают всем жителям Калужской области света и радости в новом году. Ну а за здоровьем, отдыхом и хорошим настроением приходите к нам!
С наилучшими
пожеланиями
в Новый год,
руководитель проекта
«Калужские Термы»
Елена Владимировна
Глобина.
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