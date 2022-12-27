В Калуге вновь предупредили о скользких тротуарах

В ближайшие дни из-за оттепели и снегопадов в Калуге вновь могут стать скользкими тротуары. Об этом 27 декабря предупредили в городской управе.

- Это будет сильно осложнять уборку дорог и тротуаров, - рассказал начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко. - Но мы приложим все усилия, чтобы по городу было максимально безопасно и удобно передвигаться.

За прошлую неделю с улиц областной столицы вывезли 33 тысячи кубометров снега. Использовано 1500 тонн реагентов.

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