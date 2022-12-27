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ВТБ помогает Деду Морозу исполнить желания детей по всей стране

Опубликовано: 27.12.2022 12:08 0 287
ВТБ помогает Деду Морозу исполнить желания детей по всей стране

Накануне Нового года ВТБ стал помощником Деда Мороза: банк помогает волшебнику исполнить желания детей из разных городов России. Минувшей осенью они проходили лечение в больницах-партнерах общебанковской программы ВТБ «Здоровая страна».

«Повышать уровень здравоохранения в России – это одна из основных целей благотворительной программы банка «Здоровая страна». На протяжении многих лет мы сотрудничаем с больницами и поликлиниками по всей стране, куда поставляем самое необходимое для региона медицинское оборудование, медикаменты и расходные материалы. А чтобы помочь маленьким пациентам и их родителям стать немного счастливее, пока они проходят лечение, банк организует в медучреждениях детские праздники. В этом году у нас родилась идея продлить радость от ожидания чуда: чтобы Дед Мороз пришел к детям домой и исполнил их самые заветные желания», – пояснила Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

Маленькие пациенты ряда больниц Москвы, Санкт-Петербурга, Альметьевска, Брянска, Воронежа, Екатеринбурга, Курска, Махачкалы, Старого Оскола и Сыктывкара отправляли письма Деду Морозу с помощью волшебной курьерской почты ВТБ. Своими новогодними желаниями поделились с ним около трех тысяч детей.

Банк ВТБ при участии благотворительного фонда «ВТБ-Страна» обработал письма и подготовил подарки: от самых разных игрушек до возможности поплавать с дельфином. Дети получат свой персональный подарок от Деда Мороза и ВТБ в течение декабря-января.

«В наш Центр поступают дети со всех уголков страны, и задача номер один — окружить их добром, заботой и теплом, которые так необходимы для выздоровления. Дети любого возраста верят в чудо, особенно в новогоднее время, именно поэтому эта акция так важна для них. Такие чудеса способствуют реабилитации пациентов, да и просто делают мир вокруг чуточку лучше. Ящик Деда Мороза и ВТБ стоял у нас с 3 октября, и мы очень рады, что пожелания, которые оставили ребята, начали сбываться», – сказала Елена Голухова, директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Минздрава России.

 

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Опубликовано: 27.12.2022 12:08 0 287
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