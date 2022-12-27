В Калужской области названы самые урожайные на детей и свадьбы месяцы

Калужский загс во вторник, 27 декабря, подвел первые итоги 2022 года.

Больше всего детей родилось в июне – 774. На втором и третьем местах оказались август и март – 759 и 757 малышей.

Женились калужане чаще всего в июле – 904 свадьбы. На втором месте неожиданно оказался октябрь – 856 браков. Третьим стал традиционно богатый на свадьбы август – 808.

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