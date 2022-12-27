В Калужской области зафиксирована минимальная за месяц заболеваемость коронавирусом

За последние сутки в Калужской области зафиксированы шесть новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель за последний месяц и один из самых маленьких за весь 2022 год, сообщили во вторник, 27 декабря, в федеральном оперативном штабе.

В больницу попали пять человек. Выздоровели 27 пациентов.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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