Как сэкономить на горнолыжных курортах Подмосковья

Популярность зимних видов спорта у москвичей растет, и Tele2 второй год подряд предлагает своим клиентам испытать горнолыжные курорты Подмосковья.

В этом сезоне оператор выступает партнером лучшего горнолыжного курорта Центрального федерального округа – парка «Волен-Степаново» и горнолыжного клуба Гая Северина. Абоненты оператора могут покорять крутые склоны целый день, всегда оставаясь на связи, а качественный мобильный интернет позволит поделиться впечатлениями с близкими.

Чтобы клиенты оператора могли получить еще больше удовольствия от катания, Tele2 подготовила специальные предложения. Изучив предпочтения своих абонентов, в этом году компания увеличила число привилегий. Клиенты оператора могут воспользоваться скидкой 20% на пополнение ски-пасса или ароматный кофе, а в ГК Гая Северина еще и на аренду полного комплекта оборудования. Для этого необходимо зайти в программу «Больше» в приложении «Мой Tele2» или на сайте оператора и активировать промокод.

Оператор сопровождает гостей горнолыжных комплексов не только во время активного отдыха, но и в перерывах между катаниями. Сделать паузу и передохнуть можно в специальной теплой зоне оператора – на согревающих шезлонгах. Кроме этого, чтобы посетители горнолыжных курортов сохранили впечатления от поездки, оператор организовал яркую фотозону для атмосферных снимков.

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